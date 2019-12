Smaldone renunció al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos

En un escueto comunicado de prensa, el funcionario explicó que su dimisión se enmarca en el debate legislativo que se viene para reglamentar el Tribunal de Cuentas, como lo establece la Constitución provincial reformada en 2008.“Decidí dar un paso al costado para facilitar un debate legislativo que permita absoluto consenso en la reglamentación de un órgano de contralor tan importante para el gobierno de la provincia”, dijo Smaldone luego de presentarle el escrito al gobernador Bordet.“Es imprescindible llenar un vacío legislativo que ordene y faculte al Poder Ejecutivo a poner en pleno funcionamiento el Tribunal de Cuentas, y considero que la reglamentación debe ser sancionada en el marco del mayor de los acuerdos”, dijo Smaldone.“Hay dos proyectos presentados hoy en la Cámara Baja y opiniones encontradas respecto de mi ratificación en este cargo. Lo he meditado mucho y consideré que lo más saludable para allanar caminos y articular posturas a favor de la seriedad y transparencia en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas era renunciar a este cargo allanando los caminos que sean necesarios”, concluyó.Smaldone llegó al cargo sin concurso en 2014, por decisión del entonces gobernador Sergio Urribarri. La designación terminó en la Justicia tras la denuncia del ex senador radical Juan Carlos Arralde. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia nunca se expidió al respecto. Ahora, dos años después, Smaldonde dejó el cargo para facilitar el debate en la legislatura para reglamentar el Tribunal de Cuentas.En la Cámara de Diputados ingresaron esta semana dos proyectos para reglamentar el Tribunal de Cuentas: uno fue presentado el lunes por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri y el jefe del bloque del FpV, Juan José Bahillo. La iniciativa contenía un punto donde se proponía ratificar a Smaldone en el cargo.Sin embargo, luego del anuncio de Urribarri y Bahillo, el presidente del bloque de Cambiemos Sergio Kneeteman dio a conocer que presentó su propuesta, la cual no contemplaba la posibilidad que el ex ministro de Trabajo siga en el Tribunal.Por su parte, el diputado provincial Gustavo Zavallo (UNA-Frente Renovador), anticipó este jueves que su bloque acompañaría el proyecto del oficialismo para reglamentar el Tribunal de Cuentas, pero no en el punto en donde se pedía ratificar a Smaldone. Así las cosas, con la salida de Smaldone los legisladores provinciales comenzarán a discutir un proyecto que unifique criterios.

Fuente: INFORME DIGITAL