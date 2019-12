Hoteleros y gastronómicos Vs. De Ángeli por votar contra el feriado: “Está en contra del sector turismo”

Fue el coordinador del sector, Marcelo Barsuglia, quien salió con los tapones de punta contra la postura del ruralista legislador del PRO. “Lamentablemente, hay legisladores como el senador Alfredo De Ángeli, que se muestra abiertamente en contra del sector turístico”, sostuvo.



Barsuglia, en este marco, incluso aclaró que no fue la primera vez que De Ángeli se posicionó contra las necesidades del turismo entrerriano. “Otra vez, como ya pasó en otra oportunidad, el senador nacional por Entre Ríos se opone ahora a una ley que será beneficiosa para el sector turístico en la provincia, desoyendo la voluntad del Presidente. Votó en contra de la iniciativa y esa acción reafirma que De Ángeli ignora o no le interesa este vector económico que tiene la provincia”, expresó, según publicó AIM.



La sanción del feriado para el 17 de junio fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente, Mauricio Macri.



Finalmente, el coordinador del NEA de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica afirmó que los empresarios del rubro “están cansados” debido a que a los problemas habituales, tarifazos, bajas en las clientelas y presión tributaria se sume la situación de que existan dirigentes y políticos que no los ayuden.



“Cuando tenemos la oportunidad de tener un fin de semana largo para que la gente empiece a visitarnos, haya voluntades en la provincia que se oponen y están en contra. Esto demuestra que al legislador nacional entrerriano no le interesa el turismo y por eso queremos manifestar que el sector no se siente para nada representado por él”, remató. (Redacción de Babel)