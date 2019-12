Bordet sobre sus primeros seis meses de gestión: “Conforme, pero no satisfecho”

Gustavo Bordet comentó que aún no pudo cumplir todo lo que pensó para su gobierno. En este sentido, dijo sentirse “satisfecho”, aunque no “conforme” con respecto a sus primeros seis meses al frente del Ejecutivo provincial. “Queremos cumplir muchas más metas que nos hemos proyectado, que nos hemos trazado”, sostuvo.



En este contexto, puntualizó como uno de sus logros al convenio que formó con Nación para la devolución a la provincia de los fondos coparticipables. “Hemos firmado un convenio que es el primero en 30 años por el cual no se le saca plata a la provincia sino que se le devuelve los fondos coparticipables”, subrayó, según publicó APF.



Por otro lado, explicó que trabaja en distintas áreas para “retomar y recuperar el nivel de obra pública que se paralizó con el cambio de gobierno nacional. (Redacción de Babel)