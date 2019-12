El FPV-PJ bregó para que la Justicia actúe "con celeridad y sin privilegios de ningún tipo"

En el comunicado, firmado por el titular de diputados, Héctor Recalde, se considera que el tener deniero no declarado implica cuanto menos "la comisión de los delitos de evasión, defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público".



Los legisladores peronistas subrayaron, además, "que resulta imprescindible que ante el inminente tratamiento de una ley de blanqueo de fondos no declarados, propuesta por el Gobierno Nacional, se excluya también en forma taxativa y expresa, no solo a los funcionarios públicos, sino también, y especialmente, a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, primos) y cónyuge".



Tras aludir a la detención del exsecretario de Obras Públicas y recordar el escándalo de los Panamá Papers y la denuncia de lavado de dinero realizada por un exempleado del HSBC, el bloque del FpV exige "que la transparencia no tenga color ni partido político".



"Por último -concluye el comunicado- bregamos, como siempre hemos dicho y nuestras acciones nos avalan, por el accionar autónomo e independiente del Poder Judicial, esperando que actúe con celeridad y sin privilegios de ningún tipo."