“Daña a la política en su conjunto”, opinó Lara sobre el caso López

LARA OPINÓ SOBRE LO SUCEDIDO CON JOSÉ LÓPOEZ

“Esta crisis de valores se da cada vez más marcada en el reproche que a veces hay en la sociedad hacia el sector de la clase política”, estimó el diputado, en alusión a lo sucedido con el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López.“Daña a la política en su conjunto”, definió al respecto. No obstante, Lara advirtió que el problema de valores no está solamente en el ambiente de la clase dirigencial política, sino que se encuentra presente en varios sectores de la sociedad.En este contexto, en diálogo con En el dos mil también, pidió “creer en la república y en la división de poderes”. “La justicia como poder independiente tiene que actuar y aplicar la ley con toda firmeza”, expresó finalmente.